القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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سياسي
الخميس 19/أبريل/2018 - 02:07 ص

أسباب فصل النائبة هيام حلاوة من حزب المؤتمر

النائبة هيام حلاوة
النائبة هيام حلاوة
أشرف لاشين
dostor.org/2134562

قال حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن قرار الحزب بفصل النائبة هيام حلاوة، جاء نتيجة لعدة أسباب، وقيامها بتجاوزات تخالف سياسة المؤتمر.

وأضاف "الشناوي"، في تصريح لـ«الدستور»، أن الحزب يرفض الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى فصل النائبة البرلمانية من الحزب وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

على جانب أخر كشفت مصادر، بأن أحد أسباب فصل النائبة البرلمانية من الحزب هي مشاركتها في اجتماعات ائتلاف "دعم مصر" والتي تهدف إلى تأسيس حزب سياسي جديد، لافتًا إلى أن ذلك تسبب في وجود بعض الخلافات بينها وبين الحزب، مما أدى في النهاية إلى قرار المؤتمر بفصلها من الحزب نهائيًا.

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