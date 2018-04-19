أنباء عن مفاوضات يمنية بين الحراك الجنوبى والحوثى فى مسقط

أفادت مصادر في جنوب اليمن، اليوم، بأن لقاءات بين قادة من الحراك الجنوبي وقيادات شمالية جرت في العاصمة العمانية مسقط، وما زالت متواصلة بين قيادات في الحراك الجنوبي وممثلين عن جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، وهي الأولى منذ العام 1994.



وأضافت المصادر أن المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان تبحث ملفات عدة ورؤى سياسية تشكل قواسم مشتركة بهدف التوصل إلى حلول للأزمة اليمنية الراهنة، بما في ذلك السبل الكفيلة بحل القضية الجنوبية حلا عادلا، وفقا لسبوتنيك.



وقالت مصادر شمالية في العاصمة صنعاء إن ما تم هو لقاء عادي جدا لا يستحق النفي ولا التأكيد، حيث جرى اللقاء بالمصادفة في استراحة فندق يتواجد فيه يمنيون أقاموا جلسة دردشة وعشاء.