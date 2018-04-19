اليوم.. «البترول» تختتم مؤتمر «موك 2018» بالإسكندرية

تختتم وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر والمعرض الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط "موك 2018"، الذى عقد هذا العام تحت شعار "اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط.. الانطلاقة الثانية " على مدار 3 أيام، بمشاركة ما يقرب من 200 شركة محلية وعربية وعالمية فى مجالات صناعة البترول والغاز من 12 دولة والخبراء والمهتمين بالصناعة البترولية فى مصر ودول حوض البحر المتوسط.



ويتواكب المؤتمر هذا العام مع النمو الكبير الذى تشهده صناعة البترول والغاز فى مصر وجنى ثمار الإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتى كانت لها آثارها الإيجابية المباشرة على نتائج أعمال قطاع البترول والتوسع فى أنشطته وزيادة جاذبيته الاستثمارية أمام الشركات العالمية الكبرى لضخ استثمارات جديدة، ولاسيما بعد الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط والتى ساهمت فى تعزيز مكانة مصر إقليميًا فى مجال الغاز الطبيعى.



وبحسب الوزارة يشكل المؤتمر منصة حوار مهمة لمناقشة التحديات الفنية والاقتصادية التى تواجه صناعة البترول والغاز إقليميًا وعالميًا وتبادل الرؤى والأفكار والحلول بين الأطراف المشاركة فى سبيل مواجهة هذه التحديات، كما شهد مناقشات علمية واسعة للدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بأنشطة صناعة البترول لتحقيق الربط والتكامل المطلوب بين النواحى العلمية والتطبيقية فى الصناعة وتعزيز الاستفادة من تلك الدراسات فى تطوير العمل البترولى.