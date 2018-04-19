اليوم.. نهاية الحق فى الكوبون النقدى لشركة «إيديتا»

ينتهي اليوم الخميس، الحق في استحقاق الكوبون النقدي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، بواقع 11 قرشًا للسهم على أن يتم بدء صرف الكوبون يوم الثلاثاء المقبل.



وكان مجلس إدارة إيديتا، اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017 بقيمة 85 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 145.07 مليون جنيه، موزعاً على 725.36 مليون سهم، بواقع 0.20 جنيه للسهم.



يُذكر أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 243 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 168.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.



وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه في 2016.



وفي مارس الماضي، أقرت الجمعية العمومية للشركة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2016، بواقع 0.15 قرش للسهم.