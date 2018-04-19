اليوم.. نهاية الحق فى الكوبون النقدى لـ«طلعت مصطفى»

ينتهي اليوم الخميس الحق في كوبون مجموعة طلعت مصطفى القابضة لحامل السهم بعد أن أقرت الجمعية العامة توزيع كوبون بقيمة 17 قرشا للسهم على قسطين، على أن يصرف الأول في 24 أبريل الجاري، والثاني في 28 يونيو المقبل.



وفي مارس الماضي، أقرت الجمعية العامة العادية لـ مجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيع 350.8 مليون جنيه للمساهمين (0.17 جنيه للسهم) عن أرباح عام 2017.



واقترح مجلس إدارة طلعت مصطفى توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017 بقيمة 350.8 مليون جنيه.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 1.38 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 828.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



ويبلغ رأسمال الشركة 20.6 مليار جنيه.