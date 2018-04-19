القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 01:50 ص

اليوم.. بدء صرف الكوبون النقدي لـ«النساجون الشرقيون»

اليوم.. بدء صرف الكوبون
اكرم عمران
dostor.org/2134552

تبدأ اليوم شركة النساجون الشرقيون للسجاد، اليوم الخميس، في صرف الكوبون النقدي لحملة الأسهم بواقع 1.5 جنيه للسهم.

كانت الجمعية العامة العادية للشركة النساجون قد رفعت قيمة الكوبون النقدي المقترح توزيعه على المساهمين من 1.4 جنيه للسهم إلى 1.5 جنيه للسهم.

واقترح مجلس إدارة الشركة، توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017، بقيمة 620.76 مليون جنيه.

يُذكر أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 741.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 528.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ويبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

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