اليوم.. بدء صرف الكوبون النقدى لمساهمى بنك فيصل

يبدأ بنك فيصل الإسلامي، اليوم الخميس، في صرف الكوبون النقدي لمستحقيه من المساهمين بواقع 6 سنتات، والكوبون المكتتب بالجنيه بواقع 1.06 جنيها للسهم .



كانت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامي أقرت توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017، بواقع 6 سنتات للسهم المكتتب بالدولار، وتوزيع 1.06 جنيه للسهم المكتتب بالجنيه المصري، وذلك بعد خصم قيمة الزكاه من الكوبون.



واقترح مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح 2017، بواقع 0.08 دولار، بما يعادل 1.4 جنيه للسهم.



يُذكر أن مجلس الإدارة اقترح توزيع 520.2 مليون جنيه (بواقع 0.08 دولار للسهم) بما يعادل 8% من القيمة الاسمية للسهم، مقابل توزيع 7% في نهاية العام المالي السابق بنحو 450 مليون جنيه.