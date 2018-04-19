أسعار العملات الأجنبية اليوم.. و«اليورو» بـ21.8 جنيه

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الخميس؛ طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وسجّل اليورو الأوروبي نحو 21.6762 جنيه للشراء و21.8039 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الأسترليني نحو 24.4824 جنيه للشراء و24.6276 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.5471 جنيه للشراء و18.6597 جنيه للبيع، وسعر صرف الـ100 ين ياباني نحو 16.5722 جنيه للشراء و16.6689 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.7814 جنيه للشراء و2.7982 جنيه للبيع.

