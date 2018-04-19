اليوم.. نهاية الحق فى كوبون القابضة الكويتية بواقع 5 سنتات للسهم

تنهي الشركة القابضة المصرية الكويتية، اليوم الخميس، الحق في الكوبون النقدي لحامل السهم بواقع 5 سنتات أمريكية، على أن يتم بدء صرف الكوبون بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.



وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم البالغة 24 سنتاً أمريكياً.



يُشار إلى أن المؤشرات المالية للشركة أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 92.7% لتبلغ 138.18 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 71.7 مليون دولار في 2016.



وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 348.7 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 343.07 مليون دولار في العام السابق له بنسبة 1.7%.



ويبلغ رأسمال الشركة 256.11 مليون دولار، موزعاً على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.