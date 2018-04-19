أمن العراق ينفى سقوط قرية فى الموصل بيد «داعش»

نفى مركز الإعلام الأمنى العراقى، مساء أمس الأربعاء، سقوط قرية فى مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي.



وذكر بيان المركز الأمنى أن ما نشرته إحدى القنوات الفضائية عن سقوط قرية علم لوك فى الموصل بيد عصابات داعش الارهابية، عار عن الصحة.



وطالب المركز وسائل الإعلام بضرورة توخى الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية.



يذكر أن عددا من وسائل الاعلام تناقلت خبرا تضمن أن تنظيم داعش الإرهابى سيطر على قرية علم لوك فى الموصل بعد الاشتباك مع القوات الأمنية.