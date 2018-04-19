قريبًا.. إعادة إصدار كتابين «الرجل والجنس» و«المرأة والجنس» لنوال السعداوى

يصدر قريبًا عن منشورات الربيع، إعادة إصدار لكتابين من الأكثر جدلاً٬ بين مؤلفات الدكتورة نوال السعداوي٬ وهما: "المرأة والجنس" و "الرجل والجنس".



يُذكر أن كتاب "المرأة والجنس"، كان قد صدر عام ١٩٩٠ عن دار المستقبل٬ وتتطرق فيه "السعداوي" للحديث عن جسد المرأة، وخاصة أعضائها التناسلية التي حكم عليها المجتمع بالبرود على حد قولها.



أما الكتاب الثاني "الرجل والجنس"، فقد صدرت طبعته الأولى عام ١٩٧٣، وتقول "السعداوي" في مقدمته: «إذا كنت في هذا البحث أحاول دراسة مشاكل الرجل الجنسية وخوفه من الجنس بصفة عامة، فإنني بالضرورة لا أستطيع أن أفصل الأسباب عن ظواهرها أو "المسببات أو السببيات"، ولهذا يجد القراء أن هذا البحث بالرغم من أنه يتناول المشاكل الجنسية والنفسية للرجال إلى أنه لم يستطع إلا أن يتعرض أيضاً لبعض الأفكار الأخرى المندرجة تحت الفلسفة أو الدين أو التاريخ أو المجتمع، وليس الغرض من هذا البحث هو وضع الرجل في قفص الإتهام وإصدار الأحكام ضده، ولكن الغرض الأساسي هو محاولة فهم الأسباب التي أدت إلى تشويه حياة الرجال والنساء معاً ومحاولة القضاء على هذه الأسباب من أجل بناء المجتمع أفضل وأسرة أفضل وحياة أكثر سعادة وعدالة حبًا».