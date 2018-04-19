«تلميذ القرضاوى».. من هو عصام تليمة الذى هاجم «برهامى»؟

لا تزال حالة الصراع بين السلفيين والإخوان قائمة رغم كل السنوات الماضية، وتفضحهم تصريحاتهم التي تُثير الجدل، وكان آخرها هجوم ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، على جماعة الإخوان وشيوخ السلفية الذين يوافقونهم فى الرأى، ووصفهم بأهل البدع الذين يقبلون العلاقات الجنسية خارج الزواج ويقبلون بالمثلية لإرضاء الغرب، وفي المقابل شن الشيخ عصام تليمة، الداعية الإخوانى، ومدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، هجومًا عنيفًا على "برهامي" واصفًا إياه بـ"التافه".



وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن عصام تليمة:



-ولد في الجيزة، 16 فبراير 1974.



- داعية ومحاضر وباحث إسلامي، من علماء مصر والأزهر الشريف، وهو أحد تلاميذ يوسف القرضاوي.



- تخرج في كلية الدعوة الإسلامية عام 1996، وعمل لمدة عام واحد كسكرتير علمي لجبهة علماء الأزهر في مصر.



- انتقل "تليمة" إلى قطر وعمل سكرتيرًا خاصًا ومديرًا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي لمدة ست سنوات منذ عام 1998 وحتى 2004.



- حصل على ماجستير في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل السودان بتقدير مقبول.



- يعتبر العضو المؤسس في اتحاد علماء المسلمين العالمي، ونائب رئيس مجلس أمناء مجمع قطر التربوي.



- أنهى الأزهر الشريف خدمة القيادي الإخواني، في شهر مايو الماضي؛ لانقطاعه عن عمله، وظهوره عبر شاشة "الجزيرة مباشر مصر".



- كان مديرًا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي، وسكرتيرًا خاصًا له لمدة ست سنوات.