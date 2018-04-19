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الخميس 19/أبريل/2018 - 01:19 ص

كريم فهمى ينشر بوستر مسلسل «أمر واقع»

كريم فهمى ينشر بوستر
حسين إسماعيل
dostor.org/2134524

نشر النجم كريم فهمي صورة جديدة له من بوستر مسلسلة الجديد "أمر واقع"، والذى سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، في أولى بطولاته المطلقه في الدراما.

وكتب "كريم" على الصورة، قائلًا: «مسلسل أمر واقع رمضان 2018.. يا مسهل الحال.. على قناة DMC».

ويقدم كريم فهمي، في أحداث المسلسل شخصية ضابط مفرقعات يكلف بإحباط عملية إرهابية، وينتمي "كريم" إلى عائلة مكونة من زوجته الفنانة نجلاء بدر وهى سيدة مجتمع لها وضعها، ووالده الفنان لطفي لبيب وأشقاؤه الفنانة نهي عابدين والفنان ميدو عادل، بينما والدته فهى متوفية ولا تظهر فى الأحداث التى تعتمد على الأكشن والغموض.

ومسلسل "أمر واقع" بطوله كريم فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق ونجلاء بدر ونخبة من النجوم.

كريم فهمى ينشر بوستر مسلسل «أمر واقع»
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