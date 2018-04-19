صدور المجموعة القصصية «إشارة لا تلفت الانتباه»

صدرت حديثا عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون٬ المجموعة القصصية "إشارة لا تلفت الانتباه" من تأليف الكاتب الإماراتي سلطان العميمي.



وتضم المجموعة الجديدة عشرين نص قصصي، منها: "إشارة لا تلفت الانتباه، هزيمة، آخر الأحياء، موقف، حياة، ندم، انبثاق، فكرة، السابعة صباحا، العمارة 12، نسيان، محتويات، قبعة وساحر، اختراق".



يُذكر أن "العميمي" سبق وصدرت له ثلاث مجموعات قصصية، وهي: "الصفحة 79 من مذكراتي، وتفاحة الدخول إلى الجنة، وغربان أنيقة"، كما صدرت له روايتان، هما: "ص. ب 1003، وغرفة واحدة لا تكف"، التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية للرواية 2016، وكانت أول رواية إماراتية تصل إلى قائمة الترشيح الطويلة للبوكر العربية.