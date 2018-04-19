الثلاثاء.. محاضرة «جمال البنا: فهم جديد للدين» بمنتدى الحريات

يُقيم منتدى الدين والحريات٬ محاضرة ونقاش مفتوح تحت عنوان: "جمال البنا: فهم جديد للدين ونقد للفقهاء والإسلاميين"، يتحدث فيها الباحث محمد الدويك، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 24 أبريل الجاري، في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بجاردن سيتي.



وتحاول الندوة تسليط الضوء وإثارة النقاش حول أهم جوانب رحلة "جمال البنا"، من أجل فهم مختلف للدين عبر قضايا متعددة منها: «طرق التعامل مع النص الديني والتراث، والنظرة لقضايا المرأة والعلاقات بين الجنسين، ورؤيته للأحكام الخاصة بالاقتصاد والمعاملات المالية، ورؤيته للإسلام "كدين وأمة" وليس "دينا ودولة" كما في رؤية الحركات السياسية الإسلامية، وارتكازه الكبير على مفهوم "الحرية" كمفهوم مركزي يتفرع عنه بالضرورة حرية الاعتقاد والفكر والاجتهاد، وحرية المجتمع في مقابل تحكمات أي سلطة».