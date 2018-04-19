القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الثقافة
الخميس 19/أبريل/2018 - 01:00 ص

الليلة.. مناقشة «الفراش دومًا لثلاثة» بالثقافة الجديدة

الليلة.. مناقشة «الفراش
نضال ممدوح
dostor.org/2134510

تُقيم دار الثقافة الجديدة٬ ندوة لمناقشة المجموعة القصصية٬ «الفراش دومًا لثلاثة» تأليف: إسراء إمام٬ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس٬ وتناقش المجموعة٬ الكاتبة نُهى محمود.

ومن أجواء المجموعة نقرأ: «وحينما حل مولودنا الثاني، كنت استحلت أنا إلى علامة تعجب كبيرة.
إشارة مستقيمة، منتصبة فوق نقطة، مشحونة بأحاسيس مختلطة ما بين السأم، والندم، الخوف، الكره، واللامبالاة. ولكن الموت والمقت، كانا أبرز مقاتلي الحلبة. نصف مني بدأ يستعد للموت، والنصف الآخر تناوب على المقت. والسموم ما بين الوريدين تنز، يطفر بها ثديي ليشربها صغيري. ولكني حمدت المولى أنه برأ منها، ومع الحمد عادت نوبات الذنب، لبسته ثوبا، وبه اغتسلت. فقرأت على نفسي كل مواثيق الأمومة الفاضلة من جديد. ونبشت في وجه أولادي عن سبب للحياة».

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