صدور النسخة العربية من كتاب «ثلاث محاورات فى الفلسفة»

صدر مؤخرا عن سلسلة الفلسفة٬ التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ كتاب "ثلاث محاورات في الفلسفة" للفيلسوف النمساوي بول فايرآبند٬ ترجمة ودراسة دكتور محمد أحمد السيد.



وبول كارل فايرآبند (1924-1994) فيلسوف متخصص في فلسفة العلم، ولد في النمسا وكان أستاذًا للفلسفة بجامعة كاليفورنيا ببركلي من1958-1989، وعاش أيضا في إنجلترا ونيوزيلند وإيطاليا وألمانيا وسويسرا.



وسوف يتبين لنا خلال هذا الكتاب أن أفكاره الحقيقية لم يكن يقصد بها الهجوم على العلم أو الحط من قدر العلماء أو الترويج للعلوم الزائفة كالسحر والشعوذة والتنجيم، وأن القراءة الصحيحة لأفكاره - خاصة المتأخرة منها - سوف تثبت لنا عكس ذلك.



وكل ما في الأمر أن معالجته ومصطلحاته وطريقته كانت جديدة وغير مألوفة أو معتادة في هذا المجال البحثي الصارم، ربما ساهمت عباراته الغامضة ومبالغته في الترويج لنفسه على عكس الحقيقة كأحد ألد أعداء العلم، في رسم تلك الصورة التي سيبين الكتاب عدم صحتها، خاصة إن قراءة أعماله المختلفة ستبين لنا أنه كان يقصد محاربة كل ألوان السلطوية في السياسة والمجتمع والدين والعلم أيضًا.