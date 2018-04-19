اليوم.. حفل الموسيقى العربية فى بيت السحيمى

يُقيم مركز إبداع " بيت السحيمي"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، حفل فرقة "سوليتير" للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمد شريف.



ويقدم خلالها عدداً من المطربين، منهم: "رحاب صالح، عزت محمد، ماهر يونس، عمر كرم"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات الزمن الجميل، منها: "أمتى الزمان" لمحمد عبدالوهاب، و"على اللى جرى" لعليا التونسية، و"وحياتك يا حبيبي" لسيد مكاوى، و"بهيه" لمحمد العزبى، و"أما براوه" لنجاة، و"أبعتلى جواب" لصباح فاخرى، و"بلدى التاريخ" لأنغام.