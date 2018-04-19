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تقارير ومتابعات
الخميس 19/أبريل/2018 - 06:44 ص

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن الفنانة شيرى عادل

شيري عادل
شيري عادل
إسلام أبو المجد
dostor.org/2134489

يصادف اليوم الخميس الموافق 19 أبريل، عيد ميلاد الفنانة شيري عادل، والتي تعد من أبرز الفنانات التي دخلن مجال الفن مبكرًا، حيث كانت بداياتها خلال المشاركة في الإعلانات التجارية كطفلة لتغيب بعدها عدة سنوات وتعاود الظهور في دور طفلة صغيرة في فيلم "أصحاب ولا بيزنيس" والذي كان بداية انطلاقها إلى مجال الفن.

وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة الفنانة شيري عادل:

- ولدت في 19 أبريل 1988 في القاهرة، درست بكلية تجارة عين شمس قسم فرنسي، وبدأت حياتها الفنية باكرًا من خلال المشاركة في الإعلانات التجارية كطفلة؛ لتغيب بعدها عدة سنوات وتعاود الظهور في دور طفلة صغيرة في فيلم "أصحاب ولا بيزنيس" مع مصطفى قمر وهاني سلامة، ومن إخراج علي إدريس عام 2001.

- في عام 2005 شاركت شيري عادل، في دور صغير، في فيلم "حمادة يلعب" مع غادة عادل وأحمد رزق ومن إخراج سعيد حامد، كما شاركت في العام نفسه في مسلسل المرسى والبحار مع يحيى الفخراني ومحسنة توفيق ومن إخراج أحمد صقر.

- في عام 2006 شاركت شيري عادل، في مسلسل "الحب بعد المداولة"، ومسلسل "حياتي أنت"، ومسلسل "السندريلا"، ومسلسل "عفريت القرش"، وقدمت دور الملكة "ناريمان" في مسلسل الملك فاروق مع تيم حسن ومن إخراج حاتم علي عام 2007، وهو الذي يعد انطلاقتها الحقيقية حيث لفتت الأنظار لأدائها المتميز وحصلت على جائزة أفضل ممثلة واعدة من مهرجان الإعلام العربي في القاهرة.

- وفي نفس العام شاركت شيري عادل، في مسلسل "يتربى في عزو" مع الفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج مجدي أبوعميرة، وعادت إلى السينما من خلال مشاركتها في فيلم "خارج عن القانون" مع كريم عبد العزيز وحسن حسني ومن إخراج أحمد نادر جلال، وفي عام 2008 شاركت في فيلم "كلاشينكوف" ومسلسل "كلمة حق" ومسلسل" ليل الثعالب".

- يعد دورها في فيلم "حسن ومرقص"، مع عادل الإمام وعمر الشريف ومن إخراج رامي إمام، ثاني أهم أدوارها، والذي حصلت عنه على جائزة أوسكار السينما المصرية وجائزة أفضل وجه نسائي جديد من مهرجان الإسكندرية الدولي، ومشاركتها في هذا الفيلم جعلتها تؤجل دراستها، حيث إنها تدرس في كلية تجارة، جامعة عين شمس قسم لغة فرنسية.

- وفي عام 2009 شاركت في مسلسل "رجل على الطريق" ومسلسل "نساء لا تعرف الندم" وفيلم "أمير البحار" مع محمد هنيدي ومن إخراج وائل إحسان، وفي هذا الفيلم غيرت اسمها من "شيرين عادل" إلى "شيري عادل"، بناءً على طلب من والدتها؛ وذلك لعدم خلط شخصيتها بشخصية المخرجة شيرين عادل.

- وفي عام 2010 شاركت شيري عادل في سيت كوم "راجل وست ستات الجزء السادس" ومسلسل "شيخ العرب همام" ومسلسل "ملكة في المنفى" وفيلم "بلبل حيران" مع أحمد حلمي ومن إخراج خالد مرعي، كما شاركت في عام 2011 في المسلسل الإذاعي "لازم بابا يحب" ومسلسل "المواطن أكس" وفيلم "أمن دولت" مع حمادة هلال وإخراج أكرم فريد.

- وفي عام 2012 شاركت شيري عادل في مسلسل "باب الخلق" ومسلسل "رقم مجهول" ومسلسل "الصقر شاهين"، و"أسم مؤقت" و"الخطيئة".

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