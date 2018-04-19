فى عيد ميلاده.. حكاية «جوزيف استرادا» من الفن إلى رئاسة الفلبين

يصادف اليوم الخميس الموافق 19 أبريل، عيد ميلاد جوزيف استرادا، رئيس الفلبين الأسبق، والذي ولد في 19 أبريل عام 1937، حيث كانت بداياته ممثل في أفلام الأكشن الشهير بلقب "إيراب" حالفه الحظ أكثر من مرة، الأولى: تمثلت في العفو الرئاسي الذي أصدرته خليفته جلوريا أوريو عنه فلم ينفذ الحكم الصادر ضده بالأشغال الشاقة، والثانية: في عودته إلى أضواء المسرح السياسي هذا العام بعد فوزه بعمودية مدينة "مانيلا".



ووصل "استرادا" إلى الساحة السياسية ابتداءً من مجلس بلدية سان خوان بمانيلا؛ ليصبح بعد ذلك عضوًا في مجلس الشيوخ، ونائبًا للرئيس فيدل راموس في عام 1992.



وبعد تحقيق فوز ساحق في صناديق الاقتراع في عام 1998 واجه استرادا تحديات بالغة الصعوبة، خاصة أنه تولى السلطة في بلد يعاني اقتصاده من مشاكل عديدة بفعل الأزمة المالية الآسيوية.



وفي عام 2001 توالت البلاغات ضده باختلاس الأموال وقامت ثورة شعبية بشوارع مانيلا، وتم طرده من القصر الرئاسي دون الانتظار لعميلة استبداله بمجلس الشيوخ واعتقل وقضى نحو سبعة أعوام في السجن حتى حكم عليه في عام 2007 بعقوبة الأشغال الشاقة بتهم الفساد، وهو الحكم الذي لم ينفذ؛ لأن خليفته جلوريا أرويو، أصدرت عفوًا عنه.



والمفارقة أنه فاز هذا العام بمنصب عمدة مانيلا، وهكذا عاد إلى الساحة السياسية على الرغم من فضائح الفساد التي شابت فترة ولايته السابقة؛ لأنه يعتبر في نظر العديد من الطبقات الفقيرة المعدمة بالفلبين الشخص الوحيد القادر على الحديث بصوت الفقراء، ووجد استرادا معظم الدعم في طبقات المحتاجين الذين صفحوا عن جميع أخطائه؛ لأنهم يرون فيه رجلًا قويًا، ويتمتع بقلب كبير، وربما لما يتمتع به شعب الفلبين من قدرة هائلة على الصفح.