أسعار البيض اليوم.. وكرتونة «الأبيض» بـ38 جنيهًا
استقرت أسعار البيض، اليوم الخميس، وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.
فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.
استقرت أسعار البيض، اليوم الخميس، وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.
فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.
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