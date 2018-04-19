«دار العربى» تطرح كتاب «التجربة الإماراتية»

طرحت دار العربي للنشر والتوزيع٬ كتاب "التجربة الإماراتية"٬ من تأليف دكتور محمد صادق إسماعيل.



وقال المؤلف في مقدمته للكتاب: «يتألف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة من المؤسسات الاتحادية، يقع في مقدمتها المجلس الأعلى للاتحاد، الذي يمثل السلطة العليا في الدولة، ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية، وغيرها من المهام/ وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيس الاتحاد ونائبه».

