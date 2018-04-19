أسقفية الشباب تطلق مؤتمر خاص للخدام يوليو المقبل

تطلق لجنة الطفولة، التابعة لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤتمر خاص للخدام، لإعداد مؤتمر الطفولة المنعقد فى يوليو المقبل، بدءًا من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، ببيت مارمرقس بالعجمى.



ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر، فريق لجنة خدام الطفولة، لتجهيز مستلزمات مؤتمر يوليو، الذى يشارك به سنويًا الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، ومجموعة من الأساقفة والكهنة، وفيما يعادل 700 شاب وفتاة على مستوى المحافظات سنويًا.