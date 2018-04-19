تعرّف على سعر «النيكل» اليوم
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الخميس، وسجل 14192.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الخميس، وسجل 14192.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
زار الفنان محمد رمضان نجم مسلسل «نسر الصعيد» الذي يتم تصوير مشاهد منه في محافظة قنا، معبد دندرة الأثري، بصحبة فريق العمل ومسؤولي التصوير والإخراج والإنتاج. يذكر أن الفنان محمد رمضان في رمضان يظهر ...
حضر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الاحتفالية التى نظمها برنامج «المعلمون أولًا» بمدرسة التجارة المتقدمة لتكريم المدارس المشاركة بالبرنامج كمدارس محورية. وشهد الاحتفالية عبدالكريم ...