تعرّف على سعر «النيكل» اليوم

«الدستور» داخل أقدم أسواق للأخشاب و«الأنتيكات» في الإسكندرية

أخشاب وأنتيكات وغرف كاملة قد استخدمت قبل ذلك، هنا في سوق الجمعة بغرب الإسكندرية، أحد أقدم وأشهر أسواق المدينة، في تداول وتجارة جميع الأدوات والمستلزمات المنزلية المستعملة، ويمتد السوق ما بين أحياء ...