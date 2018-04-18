صندوق النقد يُحذر من مستويات الديون التاريخية

حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع الديون العالمية إلى مستويات مرتفعة قياسية، مؤكدًا أن هذا الوضع يثير القلق.



وقال الصندوق الدولي، في تقريره الصادر، اليوم الأربعاء، إن معدل الديون العالمية بلغ مستويات غير مسبوقة عند 164 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2016 أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتح المحلي العالمي.



وأوضح التقرير أن المديونية العالمية زادت 12% نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالمستويات المسجلة خلال فترة الذروة السابقة عام 2009 بقيادة مديونية الصين.



ويبلغ متوسط دين الاقتصادات المتقدمة 106% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالملية الثانية، وفقًا للتقرير.



وذكر الصندوق الدولي، أن العجز والدين الحكومي المرتفع أصبحا مصدرًا للقلق، حيث إن الدول ذات المديونية الحكومية المرتفعة أكثر عرضة لتشديد أوضاع التمويل العالمي بشكل مفاجئ، مما قد يعرض نشاطها الاقتصادي للخطر.