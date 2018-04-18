29 أبريل.. انطلاق مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة

يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرًا حول التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية خلال يومي 29 و30 أبريل الجاري بالقاهرة



وقال الاتحاد العربي، في بيان له، إن المؤتمر يسلط الضوء على تطورات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المالية والتحديات التى تواجه تلك التطورات، وتعزيز الرقابة على العمليات المصرفية الإلكترونية.



كما يتناول المؤتمر، دور الحكومات والبنوك المركزية والأسواق والمؤسسات المالية فى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلدان العربية.



ويتيح المؤتمر التعرف على أهم وآخر أشكال التكنولوجيا المالية، واستعراض تجارب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والدور الذي يلعبه القطاع المالي والجهات التشريعية والرقابية في إدارة كافة المخاطر الناشئة عن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية التي تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاقتصاد.



ويحضر المؤتمر العديد من خبراء المال وأصحاب الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.