الجائزة العالمية تحتفل بالروايات الست في القائمة القصيرة

تعقد الجائزة العالمية للرواية العربية، في أبو ظبي خلال الأسبوع المقبل، عدد من الفعاليات للاحتفال بالكتاب والروايات الستة التي وصلت للقائمة القصيرة للعام 2018.



حيث يقوم 5 من كُتّاب القائمة القصيرة وهم: عزيز محمد، إبراهيم نصرالله، وشهد الراوي، ووليد الشرفا، وديمة ونوس بمناقشة أعمالهم مع الأديب والإعلامي ياسين عدنان فى فعالية خاصة بجامعة نيويورك بأبوظبي واتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالمسرح القومي بأبوظبي السابعة والنصف مساء يوم الأحد 22 أبريل.



وفى يوم الإثنين 23 أبريل، يناقش وليد الشرفا روايته المرشحة في القائمة القصيرة "وارث الشواهد" بجامعة نيويورك بأبوظبي.



وجاءت دعوة وليد الشرفا للجامعة من قبل المقيّمة الفنية على معرض المؤقت الدائم المقام بصالة الفنون بالجامعة والذي يتناول حياة اللاجئيين وخاصة اللاجئيين الفلسطينيين وهم موضوع رواية الشرفا.



وبعد الإعلان عن الرواية الفائزة فى مساء الثلاثاء المقبل، يقوم الفائز أو الفائزة وكتاب القائمة القصيرة الآخرون بالمشاركة فى فعاليات افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب الأربعاء 25 أبريل.