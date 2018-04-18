القبض على مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الأركان الليبي

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، ألقت القبض على مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس أركان حرب القوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري.



وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، اليوم، إنها ستعلن هوية المشتبه بهم لاحقا، حال الانتهاء من التحقيقات وتثبيت الاتهام عليهم أو تبرئتهم، موضحة أنها استدعت خبراء المتفجرات لمعاينة موقع الحادث ومعرفة نوع السيارة المفخخة التي انفجرت والعبوات الناسفة التي تم تفخيخ السيارة بها لفك أي ملابسات للحادثة.