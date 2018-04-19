القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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مصر
الخميس 19/أبريل/2018 - 03:59 ص

أسباب الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان فى مفاوضات «سد النهضة»

أسباب الخلاف بين
وائل القمحاوى
dostor.org/2134421

كشفت مصادر مطلعة على ملف المياه بوزارة الرى، عن أن وزارة الخارجية هى التى تتولى إدارة ملف مفاوضات بناء سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن الوزارة يتعلق دورها فى الاجتماع ببيان بعض الأمور الفنية المتعلقة بالآثار السلبية على مصر، مشيرة إلى السعى للاتفاق على مدة سنوات ملء الخزان والسعة المحددة له والتفاوض على قواعد التشغيل بين الدول الثلاث.

وأضافت المصادر، أن تأكيد الجانب المصري على ضرورة الإلتزام باتفاقية 1959 فيما يتعلق بالحقوق المائية المصرية، خاصة أن الاجتماع التساع السابق شهد خلافًا شديدًا بشأن ذلك، وعدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقية أو حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى الإلتزام بتقليل الآثار البيئية وأخرى للسد، ومنها خصم مقدار من حصة مصر نتيجة لتخزين المياه، خاصة أن معدلات الفقر المائى تتزايد.

من جانبه؛ قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الخارجية هى التى تتولى ملف مفاوضات بناء سد النهضة ومنها الاجتماعات التساعية واجتماع القاهرة المقبل، لافتًا إلى أن مصر أبدت قدرًا كبيرًا من المرونة خلال مسار المفاوضات.

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