محكمة أمريكية تُدين ثلاثة خططوا لتفجير مجمعًا سكنيًا للصوماليين

أدانت هيئة محلفين اتحادية في ولاية كانساس، الواقعة بالغرب الأوسط الأمريكى، اليوم الأربعاء، ثلاثة رجال لتخطيطهم تفجير مجمع سكني يقطن به مهاجرون صوماليون ومسجدًا يؤدون فيه شعائرهم الدينية.



وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، أن الرجال الثلاثة وهم "باتريك شتاين، وجافين رايت، وكرتيس ألين" أدينوا في تهمة واحدة بالتآمر لاستخدام سلاح للدمار الشامل، فيما يتعلق بحقوق السكنى للضحايا المستهدفين، كما أدين رايت بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادى.



وتم توجيه الاتهام إلى الرجال في أكتوبر 2016 بناءً على أدلة تشير إلى أنهم خططوا لهجوم في اليوم التالي، للانتخابات الرئاسية في بلدة جاردن سيتي، وهي بلدة تقع في جنوب غربى ولاية كانساس.



وأضافت الوزارة: "أثبتت الأدلة أثناء المحاكمة أن المتهمين عقدوا العديد من الاجتماعات للتخطيط للهجوم واتخذوا خطوات مهمة بما في ذلك صنع واختبار المتفجرات توطئة لتنفيذ خطتهم".



ويواجه المتهمون حكمًا يصل إلى السجن مدى الحياة عندما تعقد جلسة النطق بالحكم، في يونيو القادم.

