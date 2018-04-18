القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
عالم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:31 م

محكمة أمريكية تُدين ثلاثة خططوا لتفجير مجمعًا سكنيًا للصوماليين

محكمة أمريكية تُدين
dostor.org/2134420

أدانت هيئة محلفين اتحادية في ولاية كانساس، الواقعة بالغرب الأوسط الأمريكى، اليوم الأربعاء، ثلاثة رجال لتخطيطهم تفجير مجمع سكني يقطن به مهاجرون صوماليون ومسجدًا يؤدون فيه شعائرهم الدينية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، أن الرجال الثلاثة وهم "باتريك شتاين، وجافين رايت، وكرتيس ألين" أدينوا في تهمة واحدة بالتآمر لاستخدام سلاح للدمار الشامل، فيما يتعلق بحقوق السكنى للضحايا المستهدفين، كما أدين رايت بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادى.

وتم توجيه الاتهام إلى الرجال في أكتوبر 2016 بناءً على أدلة تشير إلى أنهم خططوا لهجوم في اليوم التالي، للانتخابات الرئاسية في بلدة جاردن سيتي، وهي بلدة تقع في جنوب غربى ولاية كانساس.

وأضافت الوزارة: "أثبتت الأدلة أثناء المحاكمة أن المتهمين عقدوا العديد من الاجتماعات للتخطيط للهجوم واتخذوا خطوات مهمة بما في ذلك صنع واختبار المتفجرات توطئة لتنفيذ خطتهم".

ويواجه المتهمون حكمًا يصل إلى السجن مدى الحياة عندما تعقد جلسة النطق بالحكم، في يونيو القادم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ حوالي 13 ساعة

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ يومين

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يومين

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

الآن

مهرجان القاهرة الرابح الأول من توقف «دبي»

عوالم خفية.. وثائق فساد خطيرة تورط عادل إمام فى الأزمات

وزير خارجية فرنسا: حفتر يتلقى العلاج في مستشفى بباريس

محمد عبدالمنصف: الزمالك فاوضنى.. ومستعد للتوقيع على بياض

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

شيرين عبدالوهاب تعلن موعد عزاء والدها

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

ألبومات الصور

بالصور.. هكذا كانت ترتدي الآنسات في مصر منذ العشرينيات

«الأسطورة» وأبطال «نسر الصعيد» يزورون معبد دندرة (صور)

تكريم مدارس أسوان المشاركة فى «المعلمون أولًا» (صور)

«الدستور» داخل أقدم أسواق للأخشاب و«الأنتيكات» في الإسكندرية

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

شيرين عبدالوهاب تعلن موعد عزاء والدها

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

كشكول

تعليم شمال سيناء تستقبل أولى القوافل التعليمية المتخصصة

مرتجى تناقش مع طلاب شمال سيناء سلبيات القوافل التعليمية

رئيس جامعة الأزهر: دائمًا ما نهتم بأبناء ليبيا

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية للمدن

عميد طب بيطري الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع أستاذ بجامعة بيزا بإيطاليا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

باكستان تعلن بداية تشغيل مطار إسلام آباد الجديد في شهر مايو

في الصميم.. الموت في غربة الوطن

وزير الري التونسي: المخزون المائي يكفي احتياجاتنا في 2018

منوعات

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك