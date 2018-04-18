«الثقافة» تُحيي اليوم العالمي للتراث بأمسية فنية بدار الأوبرا

احتفلت وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث بدار الأوبرا المصرية بحضور بعض مسئولي صندوق التنمية الثقافية وعدد كبير من الشباب.



وقامت الفرقة القومية للموسيقى، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقيادة دكتور عادل عبده وأسامة زغلول الصيفي بإنشاد التراث الصعيدي وأقام الاحتفالية المنشد أحمد حسن وفتحي الهواري صعيد وبإنشاد سيد السمان لإحياء التراث النوبي.



وتأتي الاحتفالية ضمن خطة صندوق التنمية الثقافية لإحياء التراث المصري والحفاظ عليه من الاندثار، بحضور أصحاب الصناعات الحرفية من مختلف مناطق الجمهورية منها الصناعات النوبية، والسيناوية وصناعات حلايب وشلاتين والفيوم وغيرها من الصناعات الممثلة لتراث كل منطقة.