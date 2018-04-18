إحباط تهريب زيت مخدر الحشيش داخل طرود بريدية (صور)

أحبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية محاولة تهريب كمية من زيت مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.



وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد السريع UPS، اشتبه شريف أبوزيد عطية مأمور الحركة بالوردية الثانية في مشمول بوليصة الشحن رقم Z 208 wx6 04 1231 6172 وهي عبارة عن ظرف مستندات بوزن 1.1 ليبرة وارد على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من أمريكا دبي القاهرة عبارة عن ظرف مستندات بداخله كيس شفاف يحتوي مادة بنية اللون

وبالعرض على عبد الوهاب على محمد مدير جمرك الورديات قرر تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد حسني وشريف أبو زيد مأموري الحركة لفتح ومعاينة الطرد.



وبفض المظروف تبين وجود كمية 230 جرام تقريبا على ميزان غير حساس، يشتبه أن تكون زيت مخدر الحشيش.



وقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.