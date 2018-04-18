القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:22 م

«رسلان»: نستهدف التفاوض حول ملئ سد النهضة.. قريبًا

الدكتور هانى رسلان
الدكتور هانى رسلان
وائل القمحاوى
dostor.org/2134411

قال الدكتور هانى رسلان، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الاجتماع القادم المفترض عقده بالقاهرة بحضور وزراء الخارجية والرى والمخابرات بمصر وأثيوبيا والسودان، يستهدف التفاوض حول فترة التخزين وملئ خزان سد النهضة وقواعد التشغيل له بين الدول الثلاث، وذلك بناء على اتفاقيات موقعة، مع بحث إصدار التقرير النهائى المتعلق بالآثار السلبية لبناء السد.

وأوضح رسلان، في تصريح لـ«الدستور»، أن استمرار أثيوبيا فى إطالة أمد التفاوض واستمرار المسار العملي ببناء السد، ما يعد خرقًا للبند الخامس من إتفاق المبادئ عام 2015، وقفز على الدراسات الفنية لبحث التأثيرات السلبية لبناء السد.

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