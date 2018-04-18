بالصور.. السامبا البرازيلية تشعل حماس زوار «الشريفين»

على أوتار العود ونغمات السامبا والقانون، هتفت الآلات بموسيقاها الهادئة، ترحيبًا بعودة شارع الشريفين لواجهته الأثرية كما كان عليه في السابق، عقب تطويره من قِبل محافظة القاهرة.



وترٌ هنا وعودٌ هناك على طول الشارع الممتد لـ190 مترًا، بين جنباته طلبة المعاهد الموسيقية، وبعض من الشباب الهواة الذين وجدوا تفريغ طاقاتهم الفنية في ذلك الرونق الأثري.



على الطريقة الأوروبية يقف مايكل، أحد طلبة المعاهد الموسيقية، ليجتمع حوله العشرات استمتاعًا بموسيقى السامبا، وهي برازيلية من جذور أفريقية، وتعد أقدم موسيقى في البرازيل.



تراقص أحدهم على عزف موسيقى السامبا، والتي شهد الشارع بتواجد أحد البارعين في الرقص على تلك الموسيقى لينال إعجابهم.



وباستعراض آخر جلست فرقة موسيقية مكونة من أربعة شباب في الشارع، ليحمل أحدهم "الرق" واثنان منهم يحملان العود، وتتراقص أصابع الأخير على آلة القانون.



وعلى أنغام "أما براوة" ازداد الإعجاب بهم من قِبل الحضور من وزارة الثقافة وعلى رأسهم الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد كمال الدين، مدير عام المعارض القومية والعالمية لقطاع الفنون التشكيلية.



يقول مايكل إنه جاء، من خلال أحد المعاهد الفنية، لحضور افتتاح شارع الشريفين، والذي أفاد عنه أنه سيحول إلى شارع فني من المقرر أن يساعدهم على تكوين جمهورهم الخاص من خلال فنهم المختلف والجذاب.



وعن يوم التراث العالمي قال مايكل إن الجانب الثقافي هو من يمهد للأمم طريقها نحو الحضارة والتقدم، وهو عالم مهم في التواصل السريع مع من سبقونا في التحضر.



بينما جاء محمود سرور لينشر مع فرقته الموسيقى العربية في شارع الشريفين على طريقتهم الخاصة لإدخال السعادة على المارة.

