العراق ينفي سقوط قرية بالموصل في يد «داعش»

نفى مركز الإعلام الأمني العراقي سقوط قرية في مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، عن بيان للمركز الأمني قوله إن "ما نشرته إحدى القنوات الفضائية عن سقوط قرية علم لوك في الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، عارِ من الصحة".



وجدد المركز الدعوة إلى "وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية".



يُذكر أن عددًا من وسائل الإعلام تناقلت، اليوم، أنباء تضمنت أن تنظيم "داعش" الإرهابي سيطر على قرية علم لوك في الموصل بعد الاشتباك مع القوات الأمنية.