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اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:02 م

الجنيه يتراجع أمام الدولار ويصعد بوجه اليورو

الجنيه يتراجع أمام
dostor.org/2134403

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في أغلب البنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تعافي الورقة الخضراء مقابل معظم العملات الرئيسية بالأسواق العالمية.

وعرض بنك عودة أعلى سعر لشراء الورقة الخضراء عند 17.660 جنيه، فيما قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 17.670 جنيه.

وزاد الدولار الأمريكي أمام العملات معظم الرئيسية خلال تعاملات اليوم، عقب بيانات اقتصادية إيجابية خاصة بنمو الإنتاج الصناعي، وبالتزامن مع ترقب المستثمرين تصريحات رؤساء البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 7:14 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند مستوى 1.2374 دولار، فيما زاد مقابل الين الياباني بنحو 0.3% إلى 107.3 ين.

وبالنسبة للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي والتي استمرت في الهبوط أمام العملة المحلية المصرية، سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر لشراء اليورو عند 21.865 جنيه، فيما قدم البنك العربي أقل سعر للبيع بقيمة 20.629 جنيه.

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