الاحتياطي الفيدرالي يُبدي مخاوف بشأن التعريفات التجارية المقترحة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على رؤيته بشأن النمو الاقتصادي لكنه أبدى مخاوف تتعلق بالتعريفات التجارية المقترحة.



وأظهر تقرير "بيج بوك" عن الفترة بين مارس وأوائل أبريل والصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، أن هناك إشارات للنمو في الولايات المتحدة بوتيرة متواضعة إلى معتدلة وهي نفس الرؤية السابقة.



وكان الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجل نموًا قدره 2.9% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل نمو قدره 3.2% في الربع السابق له.



وعبر 9 من 12 عضوًا عن مخاوفهم بشأن التعريفات التجارية المفروضة على الصلب والألومنيوم، إضافة إلى قلق حول التعريفات المستقبلية المحتملة على الواردات الصينية.



وتشهد الفترة الراهنة مشاحنات بين الاقتصادين الأكبر حول العالم بعد اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد للكشف عن قائمة تعريفات ضد بكين ورد انتقامي من الصين بشأن واردات السلع القادمة من الولايات المتحدة.



وفي الوقت الذي أشار فيه تقرير "بيج بوك"، إلى أن ضغوط الأجور لم تتصاعد، لكنه أوضح أن النمو الأجور بشكل عام "متواضع" كما أن صعود الأسعار جاءت بوتيرة "معتدلة".



ويرى أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هناك تشديد في سوق العمل مع استمرار نقص العمال ذات المهارات العالية.