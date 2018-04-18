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اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 10:59 م

النفط يرتفع 2.9% عند التسوية ويسجل أعلى إغلاق منذ 2014

النفط
النفط
dostor.org/2134401

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل الخام الأمريكي أعلى إغلاق في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.

وتمكن الذهب الأسود من تحقيق استفادة قوية على خلفية الهبوط الذي يفوق التوقعات في مخزونات النفط الأسبوعية بالولايات المتحدة، وعلى الرغم من مواصلة الإنتاج الأمريكي الصعود القياسي.

كما تلقى دفعة قوية من إشارات بشأن استمرار تمسك منتجي النفط الرئيسيين باتفاقية كبح الإنتاج العالمي من الخام.

ويستمر أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها في خفض إنتاج النفط لـ1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الجاري وسط تساؤلات حول انتهاء مهمة "أوبك".

وعند نهاية الجلسة، صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر مايو بنحو 2.9% أو ما يوزاي 1.95 دولار ليغلق عند مستوى 68.47 دولار للبرميل وهي أعلى تسوية منذ 1 ديسمبر 2014.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 2.7% ليصل إلى 73.51 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

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