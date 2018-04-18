سهم «آي.بي.إم» يسجل أكبر تراجع يومي في 5 سنوات

تراجع سهم شركة "آي.بي.إم" الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا أسوأ هبوط يومي في 5 سنوات، بعد الإفصاح عن أرباحها الفصلية.



وكانت شركة صناعة التكنولوجيا الأمريكية قد أعلنت أمس تراجع أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 7.4%.



وعند الإغلاق هبط سهم "آي.بي.إم" بنسبة 7.5% ليسجل 148.79 دولار، لتسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 19 إبريل 2013، والذي كان بنسبة 8.3%.



وخيبت الشركة الأمريكية آمال المستثمرين الذين كانوا يعولون عليها بأن تصل إلى ما حققته شركات التكنولوجيا مثل "نيتفلكس".