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اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 10:57 م

«داو جونز» يهبط عند الإغلاق مع خسائر «إي.بي.إم»

داو جونز
داو جونز
dostor.org/2134399

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، بالتزامن مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات وعقب تقرير "بيج بوك".

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بفعل خسائر سهم "إي.بي.إم" التي تجاوزت 7% بعد نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال.

وشهد اليوم الإفصاح عن تفاصيل تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي كشف عن مخاوف بشأن التعريفات الجمركية المقترحة.

كما حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر الاستقرار العالمي والتي يرى أنها تتزايد على المدى القصير.

وسجل بنك "مورجان ستانلي" أرباحًا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري كما زادات إيراداته بأكثر من التوقعات، في حين تراجعت أرباح "آي.بي.إم" إلا أن إيراداتها قفزت 5% في الفترة ذاتها.

وبنهاية الجلسة، هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% ليسجل 24748 نقطة.

في حين زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.08% ليصل إلى 2708 نقطة في حين سجل مؤشر "ناسداك" زيادة قدرها 0.2% إلى 7295 نقطة.

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