«السجيني»: مشروع قانون الإدارة المحلية يستهدف تحقيق الإصلاح

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ينتهي البرلمان منه خلال الفترة المقبلة، يستهدف تحقيق الإصلاح الإداري المطلوب.



وقال السجيني، خلال لقاء عقدته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مساء اليوم، بديوان عام محافظة أسوان، مع مسئولي الجهاز الإدارى بالمحافظة، بحضور محافظ أسوان مجدى حجازى، إن حجم التحديات التى واجهتها مصر خلال السنوات الماضية كانت كبيرة، ورغم ذلك حققت الدولة إنجازات كثيرة في مخططات التنمية.



وبدأت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان - في وقت سابق اليوم - زيارتها إلى أسوان، التي تستغرق 3 أيام، تتفقد خلالها عددا من المواقع الخدمية والمشروعات القائمة.