«هنا دمشق من القاهرة».. لدعم سوريا في مواجهة العدوان

عقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال مؤتمرًا جماهيريًا، بمقر الحزب، لدعم الشعب السوري في مواجهة العدوان الثلاثى الذي شنته أمريكا وإنجلترا وفرنسا على دمشق، منذ أيام.



وقال عبد العال إن الدعوة وجهت لقيادات الأحزاب السياسية للمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن الأمن القومى المصرى مرتبط بالأمن السورى.



وطالب عبد العال بدعم الشعوب العربية للجيش السورى للتخلص من العناصر الإرهابية التي دخلت الأراضي السورية بسبب الفوضى التي تشهدها المنطقة العربية ودعم أطراف إقليمية للعناصر المتطرفة.



وأوضح عبد العال أنه كان ينتظر رسائل من شباب مصر ورجالها ونسائها، بعد قصف العدوان الثلاثى لسوريا، للنزول إلى ميدان التحرير لنصرة الشعب السورى، لافتًا أن ما أوقف هذه المظاهرة بيان الجيش الأمريكي، والذى وضح فيه أنها ضربة أخيرة لن تتكرر.



وأضاف عبد العال أن العدوان الثلاثى على سوريا يمثل العدوان الثلاثى الذى شن على مصر عام 1956، مشيرًا إلى أن من بارك للضربة التى تعرضت لها سوريا هو من بارك ودعم الضربات التى تعرضت لها العراق واليمن وغيرها من الدول العربية التى تنزف.



وأشاد عبدالعال بصبر وصمود الشعب السورى تجاه ما يتعرض له من هجمات تستهدف زعزعة استقراره، لافتًا أن القوى العظمى تعيد صياغة الزعامة الدولية بالأراضي السورية.



وأحيت الفنانة عزة بلبع مؤتمر "هنا دمشق من القاهرة" الذى ينظمه حزب التجمع، بعدد من الأغانى الوطنية، لسوريا وفلسطين ومصر، بعدد من الأغاني أبرزهم "يعز عليّ يا وطنى" دعمًا للشعب السورى الشقيق.



وعبّر النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، عن استيائه مما تعرضت له سوريا من حرب وعدوان، ليس ثلاثى فقط، بل عدوان عالمى، يستهدف تقسيمها، منددًا بوضع سوريا فى جامعة الدول العربية، وتجميد مقعدها به، فى حين أن عضويتها فى الأمم المتحدة قائمة.



وأشار شرشر، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن أمريكا تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار فى المنطقة العربية، مؤكدًا أن ادعاءات أمريكا باستخدام السلاح الكيماوي فى سوريا ما هو إلا جسر أرادوا أن يعبروا عليه للدخول وضرب سوريا.



وقالت النائبة زينب سالم، إنه كلما تجمع العرب شتتوا أنفسهم بأيديهم، طمعًا فى الزعامة، لافتًة أن مصر وسوريا جسد واحد ولطالما وقفا بجانب بعضهما فى الحروب، إلا أنه وللأسف كانت التفرقة مصيرا لهذه الوحدة.



وأضافت سالم أن الفترة القادمة فترة عصيبة تتطلب أن نقف ونحافظ على وحدة الشعوب العربية، مؤكدة أن الدولة الكبرى تسعى لتحقيق أهدافها على حساب الدول العربية.



وأكدت سالم أن الحرب الآن هى حرب إعلام "حروب الجيل الرابع"، والدليل على ذلك ردود الفعل التى تخرج بعد تغريدة الرئيس الأمريكى ترامب، بوجود غاز كيماوى فى سوريا، مطالبة الإعلام بأن يبذل كل جهده لصد أى ضربات إعلامية خارجية توّجه لنا.

