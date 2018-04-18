موريتانيا: أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات يؤدون اليمين

أدى أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهامهم رسميًا بعد ساعات من تعيينهم بمرسوم رئاسي.



وأشرف ولد امبارك، رئيس المجلس الدستوري الصغير، على تأدية أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لليمين الدستورية.



ودعا رئيس المجلس الأعضاء الـ11 كلًا على حدة، إلى أداء اليمين الدستورية، ومن المقرر أن تشرف هذه اللجنة على الانتخابات البلدية والبرلمانية والجمهورية قبل نهاية العام الجاري والانتخابات الرئاسية عام 2019.

