ترامب: نأمل في تقليص العجز التجارى مع اليابان

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلهجة متفائلة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، موضحًا أنه يعتقد أن أمريكا سيكون بمقدورها قريبًا أن تقلص العجز في تجارتها مع البلد الآسيوي.



وقال ترامب: "لدينا عجز كبير جدًا ونحن سنعمل على تقليصه، ونأمل بأن نحقق توازنًا في مرحلة ما في وقت غير بعيد في المستقبل"، مضيفًا أن اجتماعه مع آبي سيركز على التجارة.



وتابع ترامب قائلًا: "أعتقد أننا في نهاية فترة زمنية قصيرة سيكون بمقدورنا عمل بعض الأشياء، أعرف أنهم بصدد تقديم طلبات لشراء أعداد من الطائرات الأمريكية الصنع بعشرات المليارات من الدولارات".



وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسعى إلى تجارة حرة ونزيهة، وعلى أساس المعاملة بالمثل مع اليابان وغيرها من الدول.