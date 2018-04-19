وزير الزراعة: انتظام عملية توريد القمح بين الصوامع الحكومية

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك قرار مشترك بين 3 وزارات الزراعة والتموين والمالية، يضمن حصول المزارع فى القمح على حقه خلال 47 ساعة وانتظام عملية التوريد وتوريد الكمية المتفق عليها بين الصوامع الحكومة، مع ضمان استلام القمح من المزراعين دون التكدس أمام الشون والصوامع.



وقال "البنا"، في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم توفير الأجولة اللازمة لاستلام القمح من المزارعيبن وسرعة تسليم وتسلم القمح، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد ستشهد كثافة الأسبوع المقبل مع انتهاء المزارعين من عمليات الحصاد، حيث إنه لا يوجد حاليًا عمليات تزاحم على التوريد، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة لمدة 3 شهور، مطالبًا بعد التزاحم من المزارعين لتوريد المحصول.