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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 10:29 م

3 مايو.. تشغيل مطار إسلام آباد الدولي الجديد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2134383

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، اليوم، أن مطار إسلام آباد الدولي الجديد سيبدأ تشغيله اعتبارا من 3 مايو المقبل.

وقالت قناة (جيو) الباكستانية، إن هيئة الطيران المدني أرسلت تعليمات إلى شركات الطيران المحلية والأجنبية بشأن قواعد تشغيل المطار الذي بدأ إنشاؤه فى مثل هذا الشهر من عام 2007.

يشار إلى أن مطار إسلام آباد الدولي الجديد، يقع على بعد نحو 20 كيلومترا من وسط العاصمة، حيث أقيم على شكل حرف (واى)، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 19 كيلومترا مربعا ويمكنه استقبال الطائرات العملاقة ذات الطابقين من طراز (إيه 380).

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