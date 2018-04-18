أفضل 5 فلاتر مياه

تعتبر فلاتر المياه واحدة من أهم المنتجات في حياتنا هذه الأيام، نتيجة ارتفاع نسب ومعدلات تلوث المياه، بالشكل يتطلب استعمال فلتر، لتجنب مشكلات صحية كبيرة.



ونقدم لكم أفضل 5 فلاتر متاحة في الأسواق المصرية، والأمور التي يجب أخذها في الاعتبار قبل شراء الفلتر الجديد.



مراحل الفلتر:

الفلتر يتكون من مجموعة من المراحل أقلها 3 وأكثرها 7 مراحل، وتكون كالأتي:

المرحلة الأولى‏:‏ فلتر لإزالة الشوائب والعوائق والحشرات والصدأ وباقي الأجسام الصلبة التي من الممكن أن تكون متواجدة في المياه بمسامية 5 ميكرون ‏(‏يتم تغييرها كل شهر أو 3 شهور‏)‏.



المرحله الثانية:‏‏ فلتر كربوني مصنوع من الحبيبات وهذه المرحلة مخصصة لإزالة اللون والطعم والرائحة الكريهة والكلور وأي مواد لها رائحة نفاذة أو لون سيء من المياه ‏(‏يتم تغييرها 3‎-6 شهور‏).

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المرحله الثالثة‏: فلتر كربوني صلب لإزالة بقايا الكلور والمواد العضوية والبيولوجية من المياه ‏(‏يتم تغييرها من 3 إلى 6 شهور).



المرحلة الرابعة: يتم فيها فصل الماء النقي عن الملوث، وتخزينه في الخزان الخاص بالفلتر لاستخدامه و(يتم تغيير هذه المرحلة كل 2 إلى 4 سنوات).



المرحلة الخامسة: يطلق عليه (شمعة جوز الهند) وفي هذه المرحلة يمر الماء عبر حبيبات من الكربون النشط وتتم إزالة أي روائح أو غازات مسببة لتغير الطعم، كما تكتسب المياه الشكل الكريستالي (يتم تغييرها كل سنة).



المرحلة السادسة: مرحلة الانفراريد (الأشعة تحت الحمراء) وتم تصميم هذا الفلتر لبدء عملية الرنين التي تساعد على تحويل المياه إلى أيونات في أنسجة خلايا الجسم، كما تساعد على عملية بناء الخلايا (البروتوبلازما) وأيضا تساعد على إخراج الخلايا للفضلات وتعمل على تنشيط الأوكسجين في الماء و(يتم تغيير هذه المرحلة مرة كل سنتين).



المرحلة السابعة والأخيرة: وحدة أشعة فوق البنفسجية كمرحلة أخيرة للقضاء على البكتيريا قبل أن تصبح المياه جاهزة للاستخدام النهائي.



ونستعرض الأمور التي يجب الانتباه لها قبل شراء الفلتر



بلد الصناعة

كثير من المستخدمين يفضلون الفلاتر المصنوعة في تايوان عن الصناعة المحلية أو المصنوعة في الصين، كما أن بعض المستخدمين يفضلون الفلاتر الأمريكية، لكن يجب التركيز في الدعاية التي تصاحب الفلاتر، لأن كثير منها يكون مجرد محاولة للنصب على المستخدمين.



عدد المراحل

كثير من المستخدمين يعتقدون أنه كلما تزيد عدد المراحل كلما تزيد نظافة ونقاء المياه، لكن يجب على المستخدمون أن يدركوا أنه مع زيادة عدد المراحل ترتفع تكلفة التشغيل وتكلفة تغييرها، بالإضافة إلى الشكوى من تغير طعم المياه مع زيادة عدد المراحل.



مصاريف الصيانة والتركيب

مصاريف الصيانة والتركيب، لابد أن لازم تكون في حسبان المستخدمين قبل شراء الفلتر والسؤال عنها بجدية.



فترات تغيير المراحل المختلفة

لابد أن يتابع المستخدم أوقات تغيير المراحل المختلفة الخاصة بالفلتر، وكثير من شركات تركيب الفلاتر تذكر المستخدمين بمواعيد التغيير.



الشكل واللون

عدد قليل من المستخدمين يهتمون بشكل الفلتر أو المساحة التي يشغلها، خاصة ممن تكون لديهم مساحة التركيب صغيرة أو محدودة.





