مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق متباينة بعد جلسة متقلبة

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز، على مكاسب متواضعة، وانخفض المؤشر داو جونز في ختام جلسة تداول متقلبة في بورصة وول ستريت اليوم، بعد أن غطت خسائر لقطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية والمؤسسات المالية على مكاسب قوية لقطاعي الطاقة والصناعة.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 38.56 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 24748.07 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.25 نقطة، أو 0.08 بالمئة، ليغلق عند 2708.64 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 14.14 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 7295.24 نقطة.