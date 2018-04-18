إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بطنطا

شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، برئاسة فتحى الفقى، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الموجودة بالمدينة.



وتمكنت الحملة من إزالة 7 حالات تعدٍ بمساحة 5 قراريط و24 سهما بحوض البرنقوف المنشاوى بمدينة طنطا.



وأكد رئيس المدينة على استمرار حملات الإزالة وحملات النظافة بالمدينة والقرى، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.



كان اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قد أصدر من قبل تعليماته لجيع رؤساء المدن والأحياء بالتصدى بكل حزم لأى تعدٍ على الأراضى الزراعية، أو أملاك الدولة.