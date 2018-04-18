رئيس وزراء الهند: «الاغتصاب عار على البلاد»

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، إن "الاغتصاب اغتصاب" ولا يجب تسييسه، مضيفا أن الاعتداءات الجنسية التي شهدتها الهند في الآونة الأخيرة عار عليها.



وواجه مودي خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، احتجاجات غاضبة بسبب زيادة متنامية في العنف الجنسي في الهند بما في ذلك حادثتان اتسمتا بقدر كبير من الوحشية.



وقال مودي عبر مترجم في مؤتمر للجالية الهندية: "الاغتصاب اغتصاب.. كيف يمكننا أن نقبل ذلك؟".



وأضاف: "هذا الموضوع مصدر قلق كبير للدولة وهؤلاء المذنبون هم أبناء للبعض.. إن اغتصاب (ابنة) هو مصدر قلق وعار على الدولة".

